F1, GP Belgio: cinque posizioni di penalità per Stroll dopo incidente GP Ungheria (Di domenica 1 agosto 2021) cinque posizioni di penalità per Lance Stroll nella griglia di partenza nel prossimo Gran Premio del Belgio. Il pilota dell’Aston Martin è stato l’autore di un incidente in partenza al Gran Premio di Ungheria, dove sono rimasti coinvolti un gran numero di monoposto e per cui Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Sergio Perez e Lance Stroll sono finiti fuori pista. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021)diper Lancenella griglia di partenza nel prossimo Gran Premio del. Il pilota dell’Aston Martin è stato l’autore di unin partenza al Gran Premio di, dove sono rimasti coinvolti un gran numero di monoposto e per cui Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Sergio Perez e Lancesono finiti fuori pista. SportFace.

