Esclusiva: colpo Seregno, arriva Cernigoi dalla Salernitana (Di domenica 1 agosto 2021) Molto attivo anche il mercato di Serie C. Negli ultimi minuti il Seregno ha chiuso un colpo importante per l’attacco: è fatta per Iacopo Cernigoi, classe 1995 nell’ultima stagione alla Juve Stabia in prestito dalla Salernitana. C’erano almeno altri tre club su Cernigoi, il Seregno l’ha spuntata all’ultimo sul Gubbio e sta per annunciare un importante acquisto, contratto triennale. Foto: Twitter Seregno logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Molto attivo anche il mercato di Serie C. Negli ultimi minuti ilha chiuso unimportante per l’attacco: è fatta per Iacopo, classe 1995 nell’ultima stagione alla Juve Stabia in prestito. C’erano almeno altri tre club su, ill’ha spuntata all’ultimo sul Gubbio e sta per annunciare un importante acquisto, contratto triennale. Foto: Twitterlogo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

