Brave and Beautiful, trame dal 2 al 6 agosto: Cesur in pericolo di vita (Di domenica 1 agosto 2021) Brave and Beautiful trame dal 2 al 6 agosto 2021 con colpi di scena incredibili per tutti i protagonisti della soap turca. trame Brave and Beautiful dal 2 al 6 agosto 2021 trame Brave and Beautiful dal 2 sino al 6 agosto 2021 dove non mancheranno i colpi di scena per le famiglie dei due nemici. La soap turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 14.45! Puntata 2 agosto 2021 Nuova puntata Brave and Beautiful per iniziare ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 1 agosto 2021)anddal 2 al 62021 con colpi di scena incredibili per tutti i protagonisti della soap turca.anddal 2 al 62021anddal 2 sino al 62021 dove non mancheranno i colpi di scena per le famiglie dei due nemici. La soap turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 14.45! Puntata 22021 Nuova puntataandper iniziare ...

Advertising

M_oaria1 : @pmomo00 @DKB_BRAVE Kdisofodos diso la neurona de mi sunshine and ma leader jskakfis ???????????? - woshiNals : Io e @carmy_di_angelo quando vediamo kohran in brave and beautiful. - infoitcultura : Brave and Beautiful anticipazioni dal 2 al 6 agosto 2021 - infoitcultura : Brave and Beautiful anticipazioni: Korhan scopre qualcosa di troppo su Hülya! - Vincenz70881370 : @bwoahgirl Io ho seguito tutta bitter sweet, Dey Dreamer, come sorelle, e adesso Brave and Beatiful è Sen Cal Kapim… -