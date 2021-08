Belen Rodriguez si concede la prima prova costume post-parto: ecco chi subentra a Tu si que vales (Di domenica 1 agosto 2021) Belen Rodriguez è diventata da poco mamma per la seconda volta e, in queste ore, ha postato un primo scatto post-parto in bikini. Attesissima era la prova-costume della showgirl argentina da parte dei fan, che non è tardata ad arrivare sui profili social della Rodriguez, dove a pochi giorni dalla nascita della secondogenita Luna Marie lei si mostra felice e in ottima forma. Intanto, oltre alla vita privata, anche il lavoro sembra procedere a gonfie vele per Belencita, che è tornata al timone di Tu si que vales nonostante ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 1 agosto 2021)è diventata da poco mamma per la seconda volta e, in queste ore, haato un primo scattoin bikini. Attesissima era ladella showgirl argentina da parte dei fan, che non è tardata ad arrivare sui profili social della, dove a pochi giorni dalla nascita della secondogenita Luna Marie lei si mostra felice e in ottima forma. Intanto, oltre alla vita privata, anche il lavoro sembra procedere a gonfie vele percita, che è tornata al timone di Tu si quenonostante ...

