Belen in bikini a 20 giorni dalla nascita di Luna Marì è stupenda

Advertising

settimo_sardo : Belen Rodriguez, foto pazzesca 20 giorni dopo il parto: bikini e miracolo, eccola... - infoitcultura : Belen, il primo bikini dopo il parto è un inno alla bellezza da mamma - zazoomblog : Belen Rodriguez il primo bikini da mamma di Luna Marì: forma incredibile a meno di un mese dal parto - #Belen… - infoitcultura : Belen Rodriguez si mostra in bikini dopo il parto e lascia senza fiato (foto) - zazoomblog : Belen il primo bikini dopo il parto è un inno alla bellezza da mamma - #Belen #primo #bikini #parto #bellezza -

Ultime Notizie dalla rete : Belen bikini

Zazoom Blog

Su Instagram la showgirl ha pubblicato un selfie allo specchio mentre indossa unbianco a meno di un mese dalla nascita della piccola Luna Marì. 'Belu', incurante delle critiche, è già tornata in forma e ha ripreso subito a ...... che a venti giorni dal parto della piccola Luna Marì , avuta con Antonino Spinalbese , si è mostrata in. Morale? Mozzafiato, una meraviglia, come se non ci fosse stata la gravidanza....Su Instagram la showgirl ha pubblicato un selfie allo specchio mentre indossa un bikini bianco a meno di un mese dalla nascita della piccola Luna Marì. “Belu”, incurante delle critiche, è già tornata ...Qual è la dieta di Belen Rodriguez? In tanti si domandano come sia tornata in una forma sorprendente a soli 20 giorni dal parto ...