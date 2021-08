Attacco hacker al Ced del Lazio, sospese le prenotazioni dei vaccini (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA – Da questa notte è in corso un pesantissimo Attacco hacker contro i sistemi informatici LazioCrea che gestiscono le prenotazioni dei vaccini. Per il governatore Zingaretti si tratta di “un fatto gravissimo, blocca un servizio fondamentale. Ci scusiamo con i cittadini per gli inevitabili disservizi. Abbiamo segnalato alle autorità l’Attacco e ringrazio tutti i dipendenti che da questa notte sono al lavoro per difendere la centrale e per tornare alla normalità”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA – Da questa notte è in corso un pesantissimocontro i sistemi informaticiCrea che gestiscono ledei. Per il governatore Zingaretti si tratta di “un fatto gravissimo, blocca un servizio fondamentale. Ci scusiamo con i cittadini per gli inevitabili disservizi. Abbiamo segnalato alle autorità l’e ringrazio tutti i dipendenti che da questa notte sono al lavoro per difendere la centrale e per tornare alla normalità”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - Adnkronos : Attacco hacker al sito della Regione Lazio: disattivato anche portale per vaccinazioni. #covid - Vanilla76912353 : RT @BarillariDav: Attacco hacker alla Regione Lazio.: ora risultiamo tutti automaticamente vaccinati. Zingaretti dichiara greenpass inutile… - DiacFeliciani : RT @Libero_official: 'Potente attacco hacker alla regione #Lazio, disattivati tutti i sistemi compresi quelli della rete vaccinale': un cas… -