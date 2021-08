Alpine team F1: Esteban Ocon e Fernando Alonso cercano la gloria (Di domenica 1 agosto 2021) Ieri 31 Luglio 2021 i due piloti di Alpine team F1 Alondo e Ocon nelle qualifiche si sono classificati tra l’ottavo e il nono posto sulla griglia per la gara di oggi 1 Agosto. Dopo la qualifica si sono detti felici e pronti a lottare per le prime posizioni nel Gp d’Ungheria. Dalla loro posizione sulla griglia possono puntare fin dall’inizio a scalare le posizioni puntando a sorprendere gli avversari. Vedremo se alla fine riusciranno nell’impresa. Qualifiche Gp Ungheria: Sainz non cerca alibi Alpine team F1: una qualifica positiva I due piloti della Alpine si sono assicurati in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) Ieri 31 Luglio 2021 i due piloti diF1 Alondo enelle qualifiche si sono classificati tra l’ottavo e il nono posto sulla griglia per la gara di oggi 1 Agosto. Dopo la qualifica si sono detti felici e pronti a lottare per le prime posizioni nel Gp d’Ungheria. Dalla loro posizione sulla griglia possono puntare fin dall’inizio a scalare le posizioni puntando a sorprendere gli avversari. Vedremo se alla fine riusciranno nell’impresa. Qualifiche Gp Ungheria: Sainz non cerca alibiF1: una qualifica positiva I due piloti dellasi sono assicurati in ...

