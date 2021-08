Allagamenti, alberi a terra e temporali: il maltempo continuerà (Di domenica 1 agosto 2021) Nel pomeriggio fino alle 17 si sono avuti ulteriori temporali anche localmente forti tra la pianura e le Prealpi. temporali ancora forti interessano invece la Slovenia. Nella notte e domattina vi ... Leggi su udinetoday (Di domenica 1 agosto 2021) Nel pomeriggio fino alle 17 si sono avuti ulteriorianche localmente forti tra la pianura e le Prealpi.ancora forti interessano invece la Slovenia. Nella notte e domattina vi ...

Advertising

IlFriuli : #maltempo, nel pomeriggio ancora forti precipitazioni sul Fvg. Alberi caduti e problemi alla viabilità in diversi c… - hugmebutch : @_brekkerscane Esattamente, ormai ho perso il conto degli alberi sradicati qui dalle mie parti, per non parlare poi… - infoitsalute : Piogge e temporali in serata e nella notte, 150 interventi e 100 volontari impegnati per allagamenti e cadute di al… - infoitsalute : Maltempo, ancora temporali e grandinate nel Mantovano: allagamenti e alberi abbattuti - RobRe62 : RT @messveneto: Friuli sferzato dal vento: alberi sradicati, strade bloccate, allagamenti, tavolini e sedie dei locali finiti in mezzo alla… -