VIDEO | NINO D' ANGELO PROVA O TIR A GIR!

Advertising

Eurosport_IT : 'MANDALO IL CIELO QUEL BILANCIERE' ??????? Nino Pizzolato conquista la prima medaglia olimpica della sua carriera ?? E… - maandlr : RT @Eurosport_IT: 'MANDALO IL CIELO QUEL BILANCIERE' ??????? Nino Pizzolato conquista la prima medaglia olimpica della sua carriera ?? Ecco il… - RossoNero__ : RT @Eurosport_IT: 'MANDALO IL CIELO QUEL BILANCIERE' ??????? Nino Pizzolato conquista la prima medaglia olimpica della sua carriera ?? Ecco il… - yib0woosh : RT @Eurosport_IT: 'MANDALO IL CIELO QUEL BILANCIERE' ??????? Nino Pizzolato conquista la prima medaglia olimpica della sua carriera ?? Ecco il… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: #Tokyo2020 Nino #Pizzolato conquista il #BRONZO nella categoria 81Kg del #sollevamentopesi L’emozione e la dedica speciale n… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO NINO

OA Sport

Ecco le highlights della gara:highlights della finale del sollevamento pesi - 81 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'Italia sale nuovamente sul podio grazie aPizzolato, che si aggiudica una medaglia di bronzo . Record ...Stamane gli operatori della Rap hanno liberato via Crociferi dalla presenza dei tanti ingombranti. I residenti avevano rovesciato per terra i cassonetti nella notte tra giovedì e venerdì in segno di p ...Arriva un’altra medaglia italiana targata Sicilia. Questa volta dal sollevamento pesi. Il 24enne di Castelvetrano, già due volte campione europeo, centra il bronzo sollevando 365 kg (165+200) dietro a ...