Traffico Roma del 31-07-2021 ore 11:30 (Di sabato 31 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione rallentamenti per un incidente sul grande raccordo anulare tra la Cassia bis e la Salaria lungo la carreggiata interna è possibile incremento del Traffico per via degli eventi legati alle vacanze estive per agevolare la circolazione divieto dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 sulla Pontina incolonnamenti a tratti tra Tor de’ Cenci via di Decima in uscita dalla capitale segnaliamo un incidente precedente su via del Fosso di Santa Maura nei pressi della Casilina in corrispondenza di via Antonio Ciamarra E possibili rallentamenti per un nuovo incidente al Trionfale in via Augusto Conti nei pressi di via Rosa venerini ... Leggi su romadailynews (Di sabato 31 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti per un incidente sul grande raccordo anulare tra la Cassia bis e la Salaria lungo la carreggiata interna è possibile incremento delper via degli eventi legati alle vacanze estive per agevolare la circolazione divieto dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 sulla Pontina incolonnamenti a tratti tra Tor de’ Cenci via di Decima in uscita dalla capitale segnaliamo un incidente precedente su via del Fosso di Santa Maura nei pressi della Casilina in corrispondenza di via Antonio Ciamarra E possibili rallentamenti per un nuovo incidente al Trionfale in via Augusto Conti nei pressi di via Rosa venerini ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 31-07-2021 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : A24 - Roma-Tivoli - Code a tratti A24 roma-L'aquila-teramo Code a tratti tra Roma est e Tivoli per traffico intenso - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A1 Diramazione Roma Sud ?????? Code tra Bivio San Cesareo (Km 3,9) e Allacciamento A1 Milano-Napo… - Avvocato_Rotale : RT @mpiacapozza: Non solo il rischio di danno erariale ma anche il possibile peggioramento del traffico in zone ad alta densità A #Roma #A… -