Tokyo 2020, Djokovic fuori dal podio: bronzo a Carreno Busta (Di sabato 31 luglio 2021) Pablo Carreno Busta festeggia il più bel momento della sua carriera. Lo spagnolo accoglie con un intenso pianto di gioia il bronzo olimpico a Tokyo 2020, maturato grazie al 6 - 4 6 - 7(6) 6 - 3 su ...

