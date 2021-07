Pole Hamilton in Ungheria davanti a Bottas | Leclerc è 7^

(Di sabato 31 luglio 2021) MOGYOROD () (ITALPRESS) – Lewisscatterà dalla prima piazzola della griglia di partenza del Gran Premio d’, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno 2021.position numero 101 in carriera, la terza di quest’anno dopo Imola e Montmelò (e l’ottava di sempre sul circuito dell’Hungaroring) per il pilota anglo-caraibico della Mercedes, che ferma il cronometro a 1’15?419. Al suo fianco, in prima fila, scatterà il compagno di box Vallteri, secondo a poco più di tre decimi, mentre dopo quattrodi fila il leader del Mondiale, Max ...

16.15 Gp Ungheria, pole per Hamilton
Due Mercedes in prima fila, due Red Bull subito dietro. Così si presenta la griglia del Gp d'Ungheria dopo le qualifiche. Hamilton in pole davanti a Bottas, Verstappen paga mezzo secondo. Sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Ungheria. Il pilota inglese si è preso la pole davanti al compagno di team Valtteri Bottas. Seconda fila per Max Verstappen. Lewis Hamilton partirà in pole position domani al Gp di Ungheria di Formula 1, in una prima fila di marca Mercedes. Dietro l'inglese c'è infatti il compagno di scuderia Valtteri Bottas. Monopolio Mercedes in qualifica. Lewis Hamilton torna in pole position, la numero 101 in carriera, nel Gran Premio d'Ungheria.