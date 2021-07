Paura per un incendio all'ingresso dell'ospedale pediatrico Meyer (Di sabato 31 luglio 2021) A fuoco un quadro elettrico all'interno di un container. Subito intervenute le squadre antincendio dell'ospedale, poi arrivati i vigili del ... Leggi su lanazione (Di sabato 31 luglio 2021) A fuoco un quadro elettrico all'interno di un container. Subito intervenute le squadre ant, poi arrivati i vigili del ...

Advertising

ZanAlessandro : #Senzapaura è andato in stampa oggi e uscirà il prossimo 7 settembre, edito da @edizpiemme. È un’emozione fortissim… - Radio1Rai : ??Paura per Gaetano #Curreri Ieri sera durante un concerto a San Benedetto del Tronto il leader degli… - ShooterHatesYou : È sempre lo stesso con questa gente: 'Abbiate paura'. Abbiatene perché il divorzio distruggerà la famiglia, le uni… - isaboh_ : “Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'esser preso per mano, che ne sai”… - M1RR9RS : @89FALLVNG per me è deludente già solo il fatto che non abbia raggiunto l'obiettivo che mi ero posta in un anno e h… -