Panizzon - Bordone | debutto timido

(Di sabato 31 luglio 2021) Iniziate ieri a Tokyo le gare di completo che, nella prima delle due giornate riservate alla prima prova, quella di rettangolo, hanno visto scendere in campo due delle tre amazzoni azzurre. Vittoria ...

Vittoriacon Super Cillious ha effettuato una ripresa dignitosa con qualche imprecisione nella fase di galoppo . Poi ha preso il via Susannacon Imperial van De Holtakkers , anch'...... Verena Steinhauser, Gianluca Pozzati, Alice Betto, Delian Stateff Ore 1:30 - EQUITAZIONE dressage individuale e a squadre (terza sessione): Susanna, Vittoria, Arianna Schivo Ore 2:...Iniziate ieri a Tokyo le gare di completo che, nella prima delle due giornate riservate alla prima prova, quella di rettangolo, hanno visto scendere in campo due delle tre amazzoni azzurre. Vittoria P ...Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau ha chiuso al 58° posto l'ultima sessione di dressage valida per il concorso completo individuale ed a squadre delle Olimpiadi di Tokyo: sono scesi sul rettangolo ...