La sicurezza latita nel cantiere edile: denunciato il titolare di una ditta subappaltatrice (Di sabato 31 luglio 2021) PESARO - Controlli a tappeto nei cantieri, denunciato un responsabile di un'azienda subappaltatrice. I carabinieri della territoriale di Pesaro , Fano e Urbino assieme ai militari del Nil, il nucleo ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 31 luglio 2021) PESARO - Controlli a tappeto nei cantieri,un responsabile di un'azienda. I carabinieri della territoriale di Pesaro , Fano e Urbino assieme ai militari del Nil, il nucleo ...

Advertising

FiLFelix11 : @mariateresacip @HuffPostItalia Non è strano, ma non si spacci per vaccino al pari di quelli per cui sono serviti d… -