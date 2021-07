Il giovane che urla «Vaccinatevi» ai No Green Pass e viene insultato: «Scemo, scemo» (Di sabato 31 luglio 2021) Un giovane che ha urlato «Vaccinatevi» ai No Green Pass che hanno sfilato oggi a Milano è stato insultato al grido di «scemo scemo». L’agenzia di stampa Agi racconta che il giovane, che ha intercettato il corteo non autorizzato in piazza San Fedele, è stato spintonato via da uno dei capi improvvisati della protesta indetta con un tam tam sui social. Prima che la situazione potesse degenerare sono intervenuti gli agenti della Digos. I manifestanti hanno poi ripreso la loro marcia per raggiungere nuovamente ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) Unche hato «» ai Noche hanno sfilato oggi a Milano è statoal grido di «». L’agenzia di stampa Agi racconta che il, che ha intercettato il corteo non autorizzato in piazza San Fedele, è stato spintonato via da uno dei capi improvvisati della protesta indetta con un tam tam sui social. Prima che la situazione potesse degenerare sono intervenuti gli agenti della Digos. I manifestanti hanno poi ripreso la loro marcia per raggiungere nuovamente ...

Ultime Notizie dalla rete : giovane che Agnese da Montepulciano, una vita straordinaria Suor Margherita aveva capito che quella giovane era speciale, che il Signore aveva dei piani con lei. Perciò la stimava e la proteggeva. Alla notizia dei prodigi che Dio operava per mezzo di Agnese , ...

Cina, arrestato con accusa di stupro Kris Wu, popstar sino - canadese La giovane, inoltre, ha denunciato che altre sette donne le avrebbero raccontato che Wu le avrebbe sedotte con la promessa di opportunità di lavoro. Wu, da parte sua, nega le accuse.

Il giovane che urla «Vaccinatevi» ai No Green Pass e viene insultato: «Scemo, scemo» Open

