Giulia Salemi e la sorpresa a Pierpaolo Pretelli. Ecco la sua reazione (Di sabato 31 luglio 2021) Giulia Salemi è sempre più innamorata, ha mostrato sui social la sorpresa preparata a Pierpaolo per il suo compleanno. La coppia è volata ad Ibiza per un evento speciale: il compleanno di Pierpaolo. Giulia Salemi continua a stupire il suo grande amore, tra sorprese e dediche, è apparso sul suo profilo Instagram uno bellissimo video in occasione del 31esimo compleanno del suo Pier. E quest'anno tra amore, lavoro e relax è un anno d'oro per la coppia, non solo per i successi che stanno riscontrando, ma anche per tutto ciò che stanno realizzando insieme, fianco a fianco.

