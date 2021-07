Cescon | “La mia Roma randagia ha bisogno di uno scatto”

(Di sabato 31 luglio 2021) “? Non è scontrosa né cattiva, ma. Il randagio è chi non ha casa e io la vedo così: una città bella da morire e affascinante, ma a cui manca un rifugio. Vaga qua e là, non dorme di notte e non ha un posto dove si può stare tranquilli”. Da un treno diretto a Riccione, parla al Foglio Michela– attrice molto amata da Bellocchio, Giordana, Sorrentino e Garrone che le diede la notorietà con “Primo amore” – e ora al debutto da regista con “Occhi blu”. “Il mio omaggio alla città che amo e in cui vivo da 17 anni in maniera stabile”. “– spiega – la vivo personalmente, ci sono molto inserita e con tre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cescon mia

leggo.it

... in quanto viene scelta per vestire i panni della cattiva Anitain R. I. S. Roma " Delitti ... Per la stessa rete, nel 2019 interpretaMartini nel film TV biografico Io sonodi Riccardo ...La video intervista a MichelaOcchi blu, la recensione: lo sguardo esistenziale di una Roma ... Poi è chiaro che Valeria in Occhi blu non è quella cosa lì: le ho dato le mie ossessioni, la...L'attrice, molto amata da Bellocchio, Giordana, Sorrentino e Garrone, debutta come regista e sceglie la Capitale come teatro della sua storia. "Questa città non si salverà con altre e continue lamente ...Michela Cescon, Paolo Cresta, Alessandro Curti, Marcello Fois, Iaia Forte e Neri Marcorè interpretano i “ Dialoghi con Leucò ” di Cesare Pavese. È in uscita il 9 settembre ...