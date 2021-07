Traffico Roma del 30-07-2021 ore 18:30 (Di venerdì 30 luglio 2021) Luceverde Roma ne ho trovati dalla redazione Buonasera cominciamo col segnalare un incidente avvenuto sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata interna tra l’uscita a Parco de’ Medici e la Pisana in zona Aurelia di conseguenza si sono formate code sulla Roma Fiumicino tra l’area di servizio Magliana il bivio per il raccordo ancora sul raccordo anulare permangono quadrate in carreggiata interna per Traffico intenso tra Nomentana e Tiburtina poi nella zona sud e in carreggiata esterna code a partire dalla Pontina Sino all’uscita Romanina sulla A1 Roma-napoli e rallentamenti concludi per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021) Luceverdene ho trovati dalla redazione Buonasera cominciamo col segnalare un incidente avvenuto sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata interna tra l’uscita a Parco de’ Medici e la Pisana in zona Aurelia di conseguenza si sono formate code sullaFiumicino tra l’area di servizio Magliana il bivio per il raccordo ancora sul raccordo anulare permangono quadrate in carreggiata interna perintenso tra Nomentana e Tiburtina poi nella zona sud e in carreggiata esterna code a partire dalla Pontina Sino all’uscitanina sulla A1-napoli e rallentamenti concludi per ...

Advertising

VonInWonderland : Ore 18:32 di venerdì e sul GRA non c’è traffico ?? Inizia ufficialmente il periodo più bello ?? Voi partite tutti e… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-07-2021 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - deukaeine : felice di dover andare a lavoro solo perché posso ascoltare summer holiday in macchina oggi non andrò a più di 20 k… - BettaninManuela : No Green Pass, da Milano a Palermo flop delle manifestazioni. A Roma i dimostranti bloccano il traffico. Patuanelli… - MarcoMangiante : A #roma questa mattina sulla Colombo il traffico era quello di un giorno normale come se fosse stato inverno senza… -