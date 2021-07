Tiro con l’arco, Lucilla Boari scocca un magico bronzo! Impresa olimpica grandiosa! (Di venerdì 30 luglio 2021) Lucilla Boari scrive una pagina indelebile della storia del Tiro con l’arco italiano e regala al settore femminile azzurro la prima medaglia ai Giochi Olimpici. La 24enne mantovana, dopo aver pagato dazio in semifinale con la russa Elena Osipova in tre set, si è riscattata prontamente nella finale per il bronzo con una prestazione straordinaria contro la fortissima americana Mackenzie Brown. Italia che torna quindi sul podio a cinque cerchi a nove anni di distanza dall’oro del terzetto maschile a Londra 2012, mentre bisogna tornare indietro fino ai Giochi di Atene 2004 (vittoria di Marco Galiazzo) per ritrovare l’ultima ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)scrive una pagina indelebile della storia delconitaliano e regala al settore femminile azzurro la prima medaglia ai Giochi Olimpici. La 24enne mantovana, dopo aver pagato dazio in semifinale con la russa Elena Osipova in tre set, si è riscattata prontamente nella finale per il bronzo con una prestazione straordinaria contro la fortissima americana Mackenzie Brown. Italia che torna quindi sul podio a cinque cerchi a nove anni di distanza dall’oro del terzetto maschile a Londra 2012, mentre bisogna tornare indietro fino ai Giochi di Atene 2004 (vittoria di Marco Galiazzo) per ritrovare l’ultima ...

ItaliaTeam_it : BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in… - Coninews : S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E! ?? Lucilla #Boari è BRONZOOOOOO! Medaglia storica per il tiro con l'arco femminile italian… - ItaliaTeam_it : VAI LUCILLA!!! ANDIAMOOOO! ?? L'arciera italiana conquista la semifinale nella prova individuale di tiro con l'arc… - SelvaStefa : RT @ItaliaTeam_it: BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in campo… - driverinParis2 : RT @ItaliaTeam_it: BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in campo… -