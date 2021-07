The Suicide Squad di James Gunn ottiene il 100% su Rotten Tomatoes (Di venerdì 30 luglio 2021) The Suicide Squad – nuova fatica di James Gunn e decima pellicola del DCEU – conquista il 100% su Rotten Tomatoes, convincendo gran parte della critica. Per vederlo in Italia, bisogna aspettare il 5 agosto. Mentre i fan cercano di capire se il nuovo The Suicide Squad sia un reboot o un sequel della pellicola omonima del 2016, James Gunn mette d’accordo tutti. La sua personale versione delle avventure di uno dei gruppi più iconici e sgangherati dei fumetti ottiene infatti il punteggio ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 luglio 2021) The– nuova fatica die decima pellicola del DCEU – conquista ilsu, convincendo gran parte della critica. Per vederlo in Italia, bisogna aspettare il 5 agosto. Mentre i fan cercano di capire se il nuovo Thesia un reboot o un sequel della pellicola omonima del 2016,mette d’accordo tutti. La sua personale versione delle avventure di uno dei gruppi più iconici e sgangherati dei fumettiinfatti il punteggio ...

