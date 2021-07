PS2 avrebbe potuto avere delle confezioni per i giochi a dir poco particolari!

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 luglio 2021) LedeiPS2 erano del tutto insignificanti, perché sembravano come tutte le altre custodie di plastica disponibili all'epoca, daiXbox ai DVD. Ma un progetto precedente che Sony ha finito per abbandonare era molto più interessante. Hock Wah Yeo è un designer che provò a immaginarecustodie per i titoli PS2. Yeo è noto per aver dato vita a opere di packaging bizzarre, come nel caso di Jetfighter o Prince of Persia. Queste, e molte altre sue opere, erano incredibili negli anni '90 ero immediatamente attirato la vostra attenzione mentre entravate in ??un negozio. Alla ...