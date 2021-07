Pomezia, progetto ‘Aula 162’. Morcellini: ‘L’incontro tra impresa e sociale fa crescere la comunità’ (Di venerdì 30 luglio 2021) La vice Sindaco Simona Morcellini e la Presidente della Commissione consiliare Scuola, Sport e Servizi alla Persona Luisa Navisse hanno partecipato alla presentazione del progetto sociale “Aula 162”, promosso da Procter & Gamble in collaborazione con l’associazione Next, presso lo stabilimento di Pomezia. Presente all’incontro anche Unindustria con il Presidente Renato Sciarrillo. Le dichiarazioni della vice Sindaco Morcellini “Siamo lieti che questa iniziativa, già realizzata con successo in diverse località italiane, sia arrivata anche a Pomezia, consentendo a persone in situazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) La vice Sindaco Simonae la Presidente della Commissione consiliare Scuola, Sport e Servizi alla Persona Luisa Navisse hanno partecipato alla presentazione del“Aula 162”, promosso da Procter & Gamble in collaborazione con l’associazione Next, presso lo stabilimento di. Presente all’incontro anche Unindustria con il Presidente Renato Sciarrillo. Le dichiarazioni della vice Sindaco“Siamo lieti che questa iniziativa, già realizzata con successo in diverse località italiane, sia arrivata anche a, consentendo a persone in situazioni ...

