Niente Green pass per messe e processioni: cosa prevede il vademecum della Cei (Di venerdì 30 luglio 2021) Niente Green pass per la Messa e le altre funzioni religiose, ma le ormai consolidate norme di distanziamento e prevenzione. La Cei ha reso note le linee guida per le celebrazioni in sicurezza, raccolte in un vero e proprio vademecum. Le indicazioni della Conferenza episcopale si rifanno a quelle previste dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Cts. Dunque, i fedeli dovranno indossare le mascherine, mantenere il distanziamento tra i banchi, ricevere la comunione solo nella mano e astenersi dai contatti durante il segno della pace. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 luglio 2021)per la Messa e le altre funzioni religiose, ma le ormai consolidate norme di distanziamento e prevenzione. La Cei ha reso note le linee guida per le celebrazioni in sicurezza, raccolte in un vero e proprio. Le indicazioniConferenza episcopale si rifanno a quelle previste dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Cts. Dunque, i fedeli dovranno indossare le mascherine, mantenere il distanziamento tra i banchi, ricevere la comunione solo nella mano e astenersi dai contatti durante il segnopace. ...

Advertising

fattoquotidiano : L'azienda, tra le prime produttrici di latte in Italia, ha annunciato ai suoi 300 dipendenti che da settembre chi r… - RobertoBurioni : Idea molto intelligente: tutti insieme a gridare, tutti non vaccinati, vicini e senza mascherina. Non si vogliono v… - SkyTG24 : Niente green pass in chiesa, obbligo non esteso a messe e funzioni religiose - Musso___ : RT @jimmomo: ?? Ma niente panico, non fatevi ingannare: anche con la Delta i vaccini funzionano contro ricoveri e morte. L'alternativa non è… - SecolodItalia1 : Niente Green pass per messe e processioni: cosa prevede il vademecum della Cei -