MotoGP | qualifiche GP Stiria 2021 | orari | diretta tv e streaming di sabato 7 agosto

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il programma della giornata dial Gran Premio di, valevole per la decima tappa del Mondialedi. Nella seconda giornata sul Red Bull Ring è il momento delle prove libere 3, che scatteranno alle ore 10:55. Alle 14:30 al via le FP4, seguite dallealle ore 15:10. Tutto il Gran Premio disarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che insu Dazn e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni al Red Bull Ring con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP qualifiche

Sportface.it

Quanto costano i biglietti per laa Misano? Venerdì 17 settembre , prove libere: da 30 euro in tutti i settori, da 40 euro in Tribuna Centrale Sabato 18 settembre ,: da 80 euro in ...La sessione didel venerdì e la gara del sabato della SBK si svolgeranno infatti in un ... che saranno trasmesse in diretta da Sky SportHD, senza dimenticare la consueta dirette ...MotoGP, Gran Premio di Stiria 2021: il programma di prove libere 3 e qualifiche di sabato 7 agosto giugno al Red Bull Ring, orari e diretta tv Sky.E' un concetto che Marquez sta ripetendo da mesi e che la Honda sembra essere lenta a recepire. Marc Marquez torna a farsi sentire ai microfoni di Speedweek: il centauro catalano mette nel mirino le t ...