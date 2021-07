Manila Nazzaro, dopo il divorzio da Francesco Cozza: “Ho organizzato una cena con gli amici” (Di venerdì 30 luglio 2021) Manila Nazzaro è stata una delle concorrenti più amate della scorsa edizione di Temptation Island. Al suo fianco c’era Lorenzo Amoruso, suo attuale compagno e (forse) futuro marito. Da tempo infatti l’ex Miss Italia era in attesa di firmare le carte del divorzio da Francesco Cozza, ex compagno e padre dei suoi 2 figli. La fine dei contrasti con l’ex marito Francesco Cozza Tra il 2005 e il 2017 Manila Nazzaro è stata legata all’ex calciatore Francesco Cozza. La coppia hanno avuto 2 figli: Nicolas e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 luglio 2021)è stata una delle concorrenti più amate della scorsa edizione di Temptation Island. Al suo fianco c’era Lorenzo Amoruso, suo attuale compagno e (forse) futuro marito. Da tempo infatti l’ex Miss Italia era in attesa di firmare le carte delda, ex compagno e padre dei suoi 2 figli. La fine dei contrasti con l’ex maritoTra il 2005 e il 2017è stata legata all’ex calciatore. La coppia hanno avuto 2 figli: Nicolas e ...

