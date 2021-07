Maltempo nel fine settimana: temporali violenti e grandine in Friuli (Di venerdì 30 luglio 2021) Maltempo nel fine settimana in Friuli, su Udine e sulla provincia con temporali violenti e grandine e calo delle temperature. Sabato 31 luglio: Tra la notte e il mattino previsto il transito dei primi rovesci e temporali organizzati, specialmente sui comparti centro-settentrionali (coinvolte anche la alte pianure friulane). La mattinata di sabato dovrebbe trascorrere con nuvolosità Leggi su periodicodaily (Di venerdì 30 luglio 2021)nelin, su Udine e sulla provincia cone calo delle temperature. Sabato 31 luglio: Tra la notte e il mattino previsto il transito dei primi rovesci eorganizzati, specialmente sui comparti centro-settentrionali (coinvolte anche la alte pianure friulane). La mattinata di sabato dovrebbe trascorrere con nuvolosità

