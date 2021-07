L'ombra di un incontro sulla morte di Christian. La madre in lacrime: 'Era andato al cimitero di Jesi, forse ha visto qualcuno a Porta Valle'... (Di venerdì 30 luglio 2021) CHIARAValle - 'Christian era un ragazzo buono e che amava la compagnia e gli amici, un ragazzo fragile che forse avrebbe avuto bisogno di trovare certezze e non dubbi sul percorso della vita'. Non ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 30 luglio 2021) CHIARA- 'era un ragazzo buono e che amava la compagnia e gli amici, un ragazzo fragile cheavrebbe avuto bisogno di trovare certezze e non dubbi sul percorso della vita'. Non ...

Advertising

agenzia_nova : #Cina #Afghanistan Incontro a Tianjin tra il ministro degli Esteri della Repubblica popolare ed il capo ufficio p… - Fausta78730560 : RT @gdellospirito: In ogni incontro puoi scoprire qualcosa in più rispetto a te stesso e alle parti di te che non vedi. Le persone sono por… - Undersummer : RT @methilammina: @d_ombra Alla fine del tunnel c’è sempre qualcosa che ti vieni incontro. - methilammina : @d_ombra Alla fine del tunnel c’è sempre qualcosa che ti vieni incontro. - entitasommerse : Che senso la muraglia degli antichi faraoni se nell'ombra dello speco non potessimo fantasticare di un incontro?. #DBuzzati -