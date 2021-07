(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiRoma – Da Via Allegri a Palazzo Chigi si contano circa 4 km, ma il grido d’allarme lanciato dallaè arrivato forte e chiaro. In mattinata, con un documento ufficiale di 22 pagine inviato oggi alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ai rappresentanti dei dicasteri di Economia e finanze, Salute e Sviluppo economico, nonché al sottosegretario allo Sport, viene analizzata nel dettaglio quella che è la situazione del mondo del pallone da dopo l’esplosione della pandemia. “ad un– ha dichiarato il presidente della, Gabriele Gravina – dobbiamo agire con celerità per impedire ...

anteprima24 : ** La #Figc chiede aiuto al Governo: 'Sostenete il sistema #Calcio, siamo a un bivio' ** - periodicodaily : La FIGC chiede sostegno al Governo #FIGC #Governo @saraorlandini2 - PolicyMaker_mag : La #FIGC ha inviato a Mario #Draghi un’analisi per sottolineare potenzialità, criticità e impatto socio-economico d… - gnomini : RT @Gazzetta_it: Il calcio chiede aiuto al governo. Gravina: 'Il calcio può trascinare la ripresa' - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: Il calcio chiede aiuto al governo. Gravina: 'Il calcio può trascinare la ripresa' -

Ultime Notizie dalla rete : Figc chiede

Careca è in Brasile, e dopo lo stop di Maradona per doping non vuol tornare a Napoli:di ... Non solo: c'è pure lache fa storie. Una volta superata la concorrenza delle altre squadre con 5 ...Loanche Paolo Dal Pino, al termine dell'odierno Consiglio di Lega Serie A. Tra le varie tematiche, il presidente ha illustrato ai Consiglieri il documento inviato stamane dallaal ...La FIGC rompe gli indugi e chiede al Governo la riapertura al 100% degli stadi in vista per i prossimi campionati. L'accesso, in questo caso, verrebbe garantito a chi è in possesso ...La Sampdoria si prepara al primo appuntamento coi tifosi, a porte parzialmente riaperte, il 7 agosto alle 19, al Pietro Fortunati di Pavia. La capienza sarà di 1900 posti, l'accesso sarà permesso solo ...