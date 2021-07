Jake Gyllenhaal per Prada: è il volto di un nuovo profumo maschile (Di venerdì 30 luglio 2021) L’attore Jake Gyllenhaal, nominato agli Oscar, è stato nominato anche come nuovo volto di una nuova fragranza maschile firmata Prada. Il profumo sarà rivelato a breve e sarà disponibile, in Italia, da fine agosto. Intanto, però, la Maison sceglie di comunicare chi rappresenterà il volto e gli ideali del nuovo jus. L’attore Jake Gyllenhaal, per l’appunto. Gyllenhaal ha recitato in oltre 60 film, tra cui il classico Brokeback Mountain di Ang Lee. Spirito audace e talentuoso, incarna la nuova ... Leggi su amica (Di venerdì 30 luglio 2021) L’attore, nominato agli Oscar, è stato nominato anche comedi una nuova fragranzafirmata. Ilsarà rivelato a breve e sarà disponibile, in Italia, da fine agosto. Intanto, però, la Maison sceglie di comunicare chi rappresenterà ile gli ideali deljus. L’attore, per l’appunto.ha recitato in oltre 60 film, tra cui il classico Brokeback Mountain di Ang Lee. Spirito audace e talentuoso, incarna la nuova ...

zazoomblog : Jake Gyllenhaal per Prada: è il volto di un nuovo profumo maschile - #Gyllenhaal #Prada: #volto #nuovo - snippetsofme_ : Jake Gyllenhaal non ci frega nulla che stai lavorando ad un progetto con Prada. Noi vogliamo solo le foto a schermo… - livinlavidloki : il 29.07.2021 automaticamente diventata una giornata bellissima visto che sia Tom Holland che Jake Gyllenhaal hanno… - justatrex : Io: metto una foto di Jake Gyllenhaal Giulia: - Abraxas_365 : se il profumo di Prada sponsored by Jake Gyllenhaal non è eau del suo sottopalla non mi interessa. -

Ultime Notizie dalla rete : Jake Gyllenhaal Giornata mondiale dell'amicizia: 10 star amiche anche nella vita Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal Un trio d'oro che non perde occasione di rimarcare la sua amicizia a suon di scherzi. Un botta e risposta costante sui social, dove Ryan, Hugh e Jake si ...

International Friendship Day: chi sono i bff delle celebs? PS: ma gli auguri di lui allo scorso compleanno di lei? TOM HOLLAND E JAKE GYLLENHAAL Scusatemi, ma vogliamo parlare della bellissima amicizia che c'è tra questi due? Del loro feed di Instagram pieno ...

Jake Gyllenhaal per Prada: è il volto di un nuovo profumo... Amica Jake Gyllenhaal per Prada: è il volto di un nuovo profumo maschile Una fragranza ancora top secret, in uscita a fine agosto in Italia. L'attore, famoso per le sue scelte coraggiose e il suo lavoro pluripremiato, è stato scelto per la sua profonda e tranquilla intensi ...

International Friendship Day: chi sono i bff delle celebs? Oggi, 30 luglio, in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dell'amicizia: l'International Friendship Day. Per festeggiare a dovere, io ho deciso di trascorrerla con le persone a cui vogl ...

Ryan Reynolds, Hugh Jackman eUn trio d'oro che non perde occasione di rimarcare la sua amicizia a suon di scherzi. Un botta e risposta costante sui social, dove Ryan, Hugh esi ...PS: ma gli auguri di lui allo scorso compleanno di lei? TOM HOLLAND EScusatemi, ma vogliamo parlare della bellissima amicizia che c'è tra questi due? Del loro feed di Instagram pieno ...Una fragranza ancora top secret, in uscita a fine agosto in Italia. L'attore, famoso per le sue scelte coraggiose e il suo lavoro pluripremiato, è stato scelto per la sua profonda e tranquilla intensi ...Oggi, 30 luglio, in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dell'amicizia: l'International Friendship Day. Per festeggiare a dovere, io ho deciso di trascorrerla con le persone a cui vogl ...