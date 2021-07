Jahn Regensburg-SV Sandhausen 31 luglio | ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 30 luglio 2021) Losi è subito goduto Sarpreet Singh, centrocampista offensivo neozelandese di origini indiane arrivato in prestito nientemeno che dal Bayern Monaco. Aveva fatto bene nelle amichevoli e si è confermato, mentre ilha iniziato con una sconfitta in casa, fatto allarmante per quella che nella stagione scorsa è stata la peggiori squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e