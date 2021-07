Gualtieri: Lista Civica, bene contributo Romiti e San Mauro (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Sono soddisfatto della disponibilità di Pier Giorgio Romiti e Cesare San Mauro a far parte del comitato promotore della Lista Civica che mi sostiene alle prossime elezioni amministrative”. Lo ha dichiarato il candidato a Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine dell’incontro coi candidati a presidente dei Municipi della coalizione di centro sinistra. “D’altra parte – ha aggiunto Gualtieri – la carta dei valori dell’Associazione Dream, promossa tra gli altri da Cesare e Pier Giorgio, fa un esplicito riferimento, che apprezzo, alle culture politiche popolari, socialiste e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Sono soddisfatto della disponibilità di Pier Giorgioe Cesare Sana far parte del comitato promotore dellache mi sostiene alle prossime elezioni amministrative”. Lo ha dichiarato il candidato a Sindaco di Roma Robertoa margine dell’incontro coi candidati a presidente dei Municipi della coalizione di centro sinistra. “D’altra parte – ha aggiunto– la carta dei valori dell’Associazione Dream, promossa tra gli altri da Cesare e Pier Giorgio, fa un esplicito riferimento, che apprezzo, alle culture politiche popolari, socialiste e ...

