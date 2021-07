Green pass obbligatorio: multe per chi sgarra, a rischiare clienti ed esercenti (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 6 agosto è la data fissata a partire dalla quale il Green pass sarà obbligatorio in Italia per accedere a numerosi luoghi al chiuso e per alcuni eventi. Ma cosa rischia chi entrerà in un ristorante,... Leggi su riminitoday (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 6 agosto è la data fissata a partire dalla quale ilsaràin Italia per accedere a numerosi luoghi al chiuso e per alcuni eventi. Ma cosa rischia chi entrerà in un ristorante,...

Advertising

borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - stanzaselvaggia : I no-vax grandi paladini della democrazia stanno creando liste di ristoranti che chiedono il green pass per poi inv… - Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - emiasroma89 : RT @MMaXXprIIme: Da oggi McDonald accetterà solo persone con Green pass. Perché ci tengono alla salute delle persone - SpalCool : RT @Marinojump: Ho 68 anni. Ho fatto il Covid. L’ho superato in 4 gg con le terapie domiciliari precoci. Ho ricevuto dal MdS il SMS per sca… -