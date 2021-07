GAZZETTA – Emerson Palmieri: non è ancora finita, il Napoli ha un alleato (Di venerdì 30 luglio 2021) Emerson Palmieri al Napoli è una trattiva che non è ancora tramontata. Il mercato di questa estate è molto lento e come hanno sottolineato da Sky si sbloccherà nei primi giorni di agosto. Il Napoli ha adottato l’arma della pazienza, per esigenza e strategia. La SSCN sa bene che farsi prendere per la gola significa sborsare soldi in più ed il budget azzurro è già ridotto. Anche la trattativa per Emerson Palmieri al Napoli va in questo senso. Quello dei piccoli passi, magari sembra che non si stia muovendo nulla, ma già il fatto che altri club non affondino ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 30 luglio 2021)alè una trattiva che non ètramontata. Il mercato di questa estate è molto lento e come hanno sottolineato da Sky si sbloccherà nei primi giorni di agosto. Ilha adottato l’arma della pazienza, per esigenza e strategia. La SSCN sa bene che farsi prendere per la gola significa sborsare soldi in più ed il budget azzurro è già ridotto. Anche la trattativa peralva in questo senso. Quello dei piccoli passi, magari sembra che non si stia muovendo nulla, ma già il fatto che altri club non affondino ...

Advertising

napolipiucom : GAZZETTA - Emerson Palmieri: non è ancora finita, il Napoli ha un alleato #CalcioNapoli #calciomercatonapoli… - zazoomblog : Gazzetta: Napoli l’intermediario del Chelsea cerca di agevolare la trattativa per Emerson Palmieri - #Gazzetta:… - napolista : Affare complesso, per via dell’alto ingaggio e del contratto in scadenza tra un anno. Ci vorrà ancora del tempo… - CalcioNapoli24 : - GoldelNapoli : ??Ecco quanto riportato sul quotidiano -