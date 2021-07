Esodo, chilometri di coda di notte tra Firenze e Val d'Arno (Di venerdì 30 luglio 2021) Una coda di almeno 10 chilometri si è formata nella notte sulla statale 69 della Val d'Arno a poche ore dall'annunciata riapertura del tratto autostradale Firenze sud - Incisa da tempo interessata da ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 luglio 2021) Unadi almeno 10si è formata nellasulla statale 69 della Val d'a poche ore dall'annunciata riapertura del tratto autostradalesud - Incisa da tempo interessata da ...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Esodo, chilometri di coda di notte tra Firenze e Val d'Arno Chiusure per lavori in A1, caos par… - horottoilvetro : RT @GiaPettinelli: Esodo, chilometri di coda di notte tra Firenze e Val d'Arno - Cronaca - ANSA - AnsaToscana : Esodo, chilometri di coda di notte tra Firenze e Val d'Arno. Chiusure per lavori in A1, caos partenze e mezzi pesan… - Miti_Vigliero : Esodo, chilometri di coda di notte tra Firenze e Val d'Arno Chiusure per lavori in A1, caos partenze e mezzi pesan… - GiaPettinelli : Esodo, chilometri di coda di notte tra Firenze e Val d'Arno - Cronaca - ANSA -