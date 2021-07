Esclusiva: Reggina, tutto su Adjapong e Di Carmine. Il Crotone insiste per Falcone (Di venerdì 30 luglio 2021) La Reggina vuole chiudere subito altri due colpi. E confermiamo le priorità: Adjapong per la fascia destra, Di Carmine per l’attacco. I lavori con il Sassuolo per Adjapong sono a buonissimo punto, trattativa avviata e molto ben impostata. Capitolo attaccante: abbiamo più volte ribadito come Asencio non fosse un’operazione addirittura “fatta”, peggio per chi ha fatto copia-incolla, rilanciando con enfasi notizie non vere. Infatti, Asencio sta decidendo di andare all’Alcorcon, Serie B spagnola. Il vero obiettivo è Di Carmine, il pressing è totale: vi abbiamo anticipato sia la pista a sorpresa che l’offerta ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Lavuole chiudere subito altri due colpi. E confermiamo le priorità:per la fascia destra, Diper l’attacco. I lavori con il Sassuolo persono a buonissimo punto, trattativa avviata e molto ben impostata. Capitolo attaccante: abbiamo più volte ribadito come Asencio non fosse un’operazione addirittura “fatta”, peggio per chi ha fatto copia-incolla, rilanciando con enfasi notizie non vere. Infatti, Asencio sta decidendo di andare all’Alcorcon, Serie B spagnola. Il vero obiettivo è Di, il pressing è totale: vi abbiamo anticipato sia la pista a sorpresa che l’offerta ...

Advertising

MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? ESCLUSIVA #LBDV - La #Reggina e l'asse di mercato con il #Napoli ?? In salita il possibile ritorno di #Folorunsho ?? P… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? ESCLUSIVA #LBDV - La #Reggina e l'asse di mercato con il #Napoli ?? In salita il possibile ritorno di #Folorunsho ?? P… - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ?? ESCLUSIVA #LBDV - La #Reggina e l'asse di mercato con il #Napoli ?? In salita il possibile ritorno di #Folorunsho ?? P… - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ?? ESCLUSIVA #LBDV - La #Reggina e l'asse di mercato con il #Napoli ?? In salita il possibile ritorno di #Folorunsho ?? P… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ?? ESCLUSIVA #LBDV - La #Reggina e l'asse di mercato con il #Napoli ?? In salita il possibile ritorno di #Folorunsho ?? P… -