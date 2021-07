Arrivati negli Usa i primi interpreti afghani in fuga dai talebani (Di venerdì 30 luglio 2021) Circa 200 interpreti afgani, e le loro famiglie, sono Arrivati negli Stati Uniti, nell'ambito della prima operazione avviata da Washington per far uscire dall'afghanistan il personale che ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 luglio 2021) Circa 200afgani, e le loro famiglie, sonoStati Uniti, nell'ambito della prima operazione avviata da Washington per far uscire dall'stan il personale che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Arrivati negli Arrivati negli Usa i primi interpreti afghani in fuga dai talebani Circa 200 interpreti afgani, e le loro famiglie, sono arrivati negli Stati Uniti, nell'ambito della prima operazione avviata da Washington per far uscire dall'Afghanistan il personale che ha collaborato con le forze americane durante i 20 anni di impegno ...

