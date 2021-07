Alba Parietti e lite fra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: «Usare le debolezze di un amico per distruggerlo è un’offesa verso se stessi» (Di venerdì 30 luglio 2021) Alba Parietti interviene sulla presunta lite fra il figlio Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, suo coinquilino e amico inseparabile durante il Grande Fratello Vip 2021. Dopo che Tommaso Zorzi ha tolto il like a Francesco Oppini sul social si sono diffuse le voci di una querelle in corso fra i due, e sul caso ha detto la sua anche Alba Parietti: «Usare le debolezze di un amico per ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 luglio 2021)interviene sulla presuntafra il figlio, suo coinquilino einseparabile durante il Grande Fratello Vip 2021. Dopo cheha tolto il like asul social si sono diffuse le voci di una querelle in corso fra i due, e sul caso ha detto la sua anche: «ledi unper ...

