(Di giovedì 29 luglio 2021) La saga del gioco da tavolo asimmetrico targato Disney, ma edito da Ravensburger, presenta sul mercato la sua terza espansione in linea di successione.Dopo “Wicked to the core” ed “Evil comes prepared“, è il turno di ““.Anche questa volta vedremo allargarsi il nostro esercito di cattivi con 3 nuovi personaggi tra cui scegliere; di cui il primo facilmente intuibile dalla copertina. La durata stimata è sempre di circa 40-60 minuti ed anche questo modulo è giocabile separatamente o in combo con gli altri capitoli di “”.Nuove meccaniche, componenti e miniature fantastiche ci attendono. Pronti a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Villainous Perfectly

Tom's Hardware Italia

DisneyWretched , pubblicato e distribuito da Ravensburger , è un gioco da tavolo per due/tre giocatori dai dieci anni in su , perfettamente giocabile a sé e che rappresenta anche ...Ravensburger DisneyWretched Per Disney, uno tra i più amati giochi in scatola dedicati al mondo Disney, questo luglio 2021 Ravensburger lancia sul mercato la terza ...Disney Villainous – Perfectly Wretched, è la terza espansione per il gioco da tavolo Diseny Villainous e al contempo un titolo fruibile a sé.Disney Villainous – Perfectly Wretched, è la terza espansione per il gioco da tavolo Diseny Villainous e al contempo un titolo fruibile a sé.