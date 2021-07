Vaccini, verso la terza dose per gli anziani e i fragili. Le Foche: «Normalità con l’85% di immunizzati» (Di giovedì 29 luglio 2021) Una terza dose del vaccino contro il Coronavirussarà necessaria per i soggetti fragili e gli immunodepressi. Parola dell’immunologo Francesco Le Foche, che ne parla oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ma anche di Pfizer, che riporta i risultati di uno studio che sostiene che aumenti di 11 volte gli anticorpi contro la variante Delta. Mentre gli esperti del ministero della Salute israeliano la raccomandano agli anziani. Il docente di reumatologia alla Sapienza dice che il crollo dei contagi in Gran Bretagna è probabilmente «la conseguenza delle vaccinazioni di massa. Siamo oggi di ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 luglio 2021) Unadel vaccino contro il Coronavirussarà necessaria per i soggettie gli immunodepressi. Parola dell’immunologo Francesco Le, che ne parla oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ma anche di Pfizer, che riporta i risultati di uno studio che sostiene che aumenti di 11 volte gli anticorpi contro la variante Delta. Mentre gli esperti del ministero della Salute israeliano la raccomandano agli. Il docente di reumatologia alla Sapienza dice che il crollo dei contagi in Gran Bretagna è probabilmente «la conseguenza delle vaccinazioni di massa. Siamo oggi di ...

