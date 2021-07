Tiro a volo | Jessica Rossi sarà in gara nel trap misto con l’ex-marito Mauro De Filippis

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 luglio 2021) In “Casa Italia” c’è delusione, ma c’è anche voglia di ripartire. Dopo la giornata odierna dialle Olimpiadi di Tokyo, con i concorsi individuali dimaschile e femminile nei quali gli azzurri non sono riusciti in alcun modo ad andare a medaglia, la FITAV ha comunicato l’ufficialità del binomio che sabato mattina scenderà in pedana per il primo storico Mixed Team di fossa olimpica. SarannoDea unire le forze e ad andare a caccia di una medaglia che consentirebbe alla spedizione tricolore di aggiungere un alloro all’argento di ...