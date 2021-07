Tennis, Tokyo 2020: tabellone singolare femminile, al via Giorgi, Errani e Paolini (Di giovedì 29 luglio 2021) Il tabellone del singolare femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tre saranno le azzurre ai nastri di partenza: Camila Giorgi, Sara Errani e Jasmine Paolini. Giorgi partirà dalla parte bassa del tabellone, avente come testa di serie Naomi Osaka. Errani e Paolini, presenti nella parte alta, sono dallo stesso lato di Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka. Le azzurre esordiranno in terra nipponica contro avversarie di tutto rispetto: rispettivamente contro Brady, Pavlyuchenkova e ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Ildeldelle Olimpiadi di. Tre saranno le azzurre ai nastri di partenza: Camila, Sarae Jasminepartirà dalla parte bassa del, avente come testa di serie Naomi Osaka., presenti nella parte alta, sono dallo stesso lato di Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka. Le azzurre esordiranno in terra nipponica contro avversarie di tutto rispetto: rispettivamente contro Brady, Pavlyuchenkova e ...

Advertising

Eurosport_IT : CAMILA AI QUARTIIIIIIII! ?????? L'azzurra batte la finalista di Wimbledon e ora affronterà la Svitolina per un posto… - Eurosport_IT : Camila Giorgi diventa la terza italiana a raggiungere i quarti di finale alle Olimpiadi in singolare ????????… - 8020es : ?? ??Tokyo 2020: Svitolina leads field into semifinals; Muguruza falls - WTA Tennis ?? #ZirigozaGroup #e-commerce… - LucianoRomeo9 : 1) Sinner e Berrettini, assenti all'Olimpiade di Tokyo, che fine hanno fatto? Eppure i giornalisti ancora qualche g… - Marc852835993 : RT @pantagruel333: @liliaragnar @Gianmar26145917 @LaMentegatta @djnutria57 @LucaSucci @sdapi13 @valy_s @jabbaTM @SoniaLaVera @vaniacavi @25… -