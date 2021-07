Selvaggia Lucarelli contro Montesano | ha avuto il Covid | lo ha salvato la scienza e ora fa il no vax

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 luglio 2021) Oggimette nel mirino Enrico, l’attore a suo dire colpevole di cavalcare complottismi e populismi anti-vaccino. “Visto che non ha maiil coraggio di dirlo – scrive in un tweet la– ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enricohail, è stato ricoverato, è statodai medici e dalla. Quellaa cui ha chiesto aiuto, quando stava male”. Così la giornalista, chiamata in causa proprio ieri ...