Sciopero e presidio dei lavoratori davanti alla Boost | incontro con la proprietà e il prefetto La speranza di uno spiraglio

TOLENTINO -ieri mattina dei lavoratori della Boost, ex Nazareno Gabrielli, davanti allo stabilimento in contrada Cisterna. La protesta è stata organizzata per avere chiarezza sul futuro ...

'Dopo ildavanti alla Prefettura di Macerata di giovedì scorso - dice Alessandro Gay, segretario generale Fistel Cisl Marche - ci sono stati sviluppi: avremo un incontro in videoconferenza ...OCCIMIANO - Sempre più muro contro muro alla Cabilog Cabiati di Occimiano. Da una parte il 95% dei camionisti , ine inpermanente da lunedì che, dopo la rottura della trattativa sindacale, ha deciso di inasprire ancora di più la lotta sindacale tentando di bloccare la fabbrica; dall'altra c'è ...Oltre 150 lavoratori metalmeccanici hanno preso parte ieri al presidio davanti alla "Maf" di Sant’Agostino (foto), dove nelle scorse settimane è stata licenziata una delegata sindacale. Il presidio è ...TOLENTINO - Presidio ieri mattina dei lavoratori della Boost, ex Nazareno Gabrielli, davanti allo stabilimento in contrada Cisterna. La protesta è stata organizzata per avere ...