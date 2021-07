Robot chirurgico ed Emodinamica | l' ospedale Murri torna sulla graticola | ' Fate chiarezza sui nuovi servizi'

(Di giovedì 29 luglio 2021) FERMO - La buona notizia è che l'iter per ils'è sbloccato. La brutta, per il Fermano, è che non detto che troverà casa al. Rispondendo a un'interrogazione del consigliere ...

corriereadriatico.it

FERMO - La buona notizia è che l'iter per ils'è sbloccato. La brutta, per il Fermano, è che non detto che troverà casa al Murri . Rispondendo a un'interrogazione del consigliere regionale Fabrizio Cesetti, ieri, l'assessore ...... promuovono la pubblicazione di best practices, linee guida, modelli organizzativi e indicatori di performance; sviluppano nuove competenze specifiche in ambitoe interventistico; ..."Il polo di chirurgia robotica Marche Sud concordato tra Regione, direzione Asur e Aree Vaste 3, 4 e 5 con modalità e tempi legati alla procedura amministrativa e tecnica di installazione, proseguirà ...FERMO - La buona notizia è che l’iter per il robot chirurgico s’è sbloccato. La brutta, per il Fermano, è che non detto che troverà casa al Murri.