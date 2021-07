Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle | sbarca ad Amici?

(Di giovedì 29 luglio 2021) La nuova edizione dicon le, in partenza il prossimo ottobre su Rai1, vedrà un grande assente. Stiamo parlando di, nella squadra di Milly Carlucci dal lontano 2005. L'annuncio arriva via social dal ballerino.con leCorreva l'anno 2005, quando un giovanissimodebuttava acon lecome ballerino professionista. In quell'edizione, affiancò Cristina Chiabotto, che conquistò ...

Advertising

MondoTV241 : Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle. Nel suo futuro c'è Amci? #RaimondoTodaro #ballandoconlestelle #amici - zazoomblog : Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle per Amici? L’indiscrezione bomba - #Raimondo #Todaro #lascia… - dumurin : RT @fabiofabbretti: Raimondo Todaro dice addio a #BallandoConLeStelle: «Ho deciso di provare nuove sfide» - giovanniciacci : Se volete leggete il mio post su Instagram su @Raimondo_Todaro #amicipersempre - blogtivvu : Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle per Amici? L’indiscrezione bomba -

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro

Aria di cambiamento per Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci del sabato sera di Rai 1 non potrà contare sulla presenza dinella prossima stagione. Il ballerino, volto di punta della trasmissione, ha ufficialmente deciso di lasciare il programma. L'annuncio, pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale ...notizia di queste ore:lascia 'Ballando con le stelle'. Dopo essere stato per ben 15 edizioni tra i protagonisti del programma condotto da Milly Carlucci , il giovane ha deciso di lasciare la trasmissione e ...Il ballerino ha annunciato sui social la scelta di lasciare il programma a cui aveva preso parte quando era appena maggiorenne ...È notizia di queste ore: Raimondo Todaro lascia 'Ballando con le stelle'. Dopo essere stato per ben 15 edizioni tra i protagonisti.