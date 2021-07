Per Jennifer Lopez e Ben Affleck vacanze d’amore tra Capri e Positano (Di giovedì 29 luglio 2021) La neo coppia ha scelto l’Italia per il proprio ritorno di fiamma Jennifer Lopez e Ben Affleck ormai non si nascondono più. In occasione del suo compleanno, JLo, che ha spento 52 candeline, ha postato anche una foto con l’attore sul suo profilo Instagram. I due, dopo alcuni giorni in barca, in Costa Azzurra (beccati dal settimanale “Chi”) sono arrivati a Capri. A portarli sull’isola campana uno yatch di lusso da 110 milioni di euro. I due si sono concessi pure una passeggiata romantica anche se non in solitaria visto che sono stati assaliti da paparazzi e curiosi. Leggi anche: Jennifer ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 luglio 2021) La neo coppia ha scelto l’Italia per il proprio ritorno di fiammae Benormai non si nascondono più. In occasione del suo compleanno, JLo, che ha spento 52 candeline, ha postato anche una foto con l’attore sul suo profilo Instagram. I due, dopo alcuni giorni in barca, in Costa Azzurra (beccati dal settimanale “Chi”) sono arrivati a. A portarli sull’isola campana uno yatch di lusso da 110 milioni di euro. I due si sono concessi pure una passeggiata romantica anche se non in solitaria visto che sono stati assaliti da paparazzi e curiosi. Leggi anche:...

