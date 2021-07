Pecoraro Scanio “Pannella un punto di riferimento” (Di giovedì 29 luglio 2021) Alfonso Pecoraro Scanio parla dello scomparso Marco Pannella, leader dei Radicali ed anche grande ecologista, protagonista del suo libro “la Lezione di Marco”. mat/tvi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) Alfonsoparla dello scomparso Marco, leader dei Radicali ed anche grande ecologista, protagonista del suo libro “la Lezione di Marco”. mat/tvi su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Pecoraro Scanio “Pannella un punto di riferimento” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pecoraro Scanio 'Pannella un punto di riferimento' - - CorriereCitta : Pecoraro Scanio “Pannella un punto di riferimento” - Loreto_1910 : RT @PecoraroScanio: DOMANI IN EDICOLA IL LIBRO “ la Lezione di Marco” Lo presenteremo in Campidoglio. Occorre registrarsi per partecipare… - FrankieBrt : RT @PecoraroScanio: DOMANI IN EDICOLA IL LIBRO “ la Lezione di Marco” Lo presenteremo in Campidoglio. Occorre registrarsi per partecipare… -