Paolo Rossi, il documentario sul compianto campione (Di giovedì 29 luglio 2021) Prodotto dallo stesso calciatore con la collaborazione della moglie Federica Cappelletti Paolo Rossi, venuto a mancare il 9 dicembre 2020, ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile nel mondo del calcio. Arriva così per celebrare il campione un documentario di Michele Scolari e Gianluca Fellini, prodotto dallo stesso Rossi con la collaborazione della seconda moglie, la giornalista Federica Cappelletti. L’omaggio andrà in onda venerdì 30 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW. Il documentario si propone di narrare il lato umano e sportivo di un ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Prodotto dallo stesso calciatore con la collaborazione della moglie Federica Cappelletti, venuto a mancare il 9 dicembre 2020, ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile nel mondo del calcio. Arriva così per celebrare ilundi Michele Scolari e Gianluca Fellini, prodotto dallo stessocon la collaborazione della seconda moglie, la giornalista Federica Cappelletti. L’omaggio andrà in onda venerdì 30 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW. Ilsi propone di narrare il lato umano e sportivo di un ...

Advertising

reportrai3 : Alle 13.45 di oggi il nostro Paolo Mondani sarà in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte… - borghi_claudio : Adesso (solita web tv Camera) audizione di Paolo Mondani (report) per la commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CALCIO ?????? Vota, RT e fai votare il più grande CENTRAVANTI di tutti i tempi SEMIFINALE???… - apetrazzuolo : TV - Paolo Rossi, un campione è un sognatore che non si arrende mai, il 30 luglio su Sky e NOW - corriereveneto : #Vicenza prende forma la nuova piazza Paolo Rossi all’ingresso del Menti -