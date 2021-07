Olimpiadi | nuoto | argento Paltrinieri negli 800 stile libero**

(Di giovedì 29 luglio 2021) Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) - Gregorioha vinto la medaglia d'800libero ai Giochi di Tokyo 2020. Il campione azzurro ha chiuso in 7'42"11, a soli 24 centesimi dall'oro conquistato dall'americano Robert Finke in 7'41"87. Il bronzo è andato all'ucraino Mykhailo Romanchuk.

Ultime Notizie dalla rete : **Olimpiadi nuoto

A Tokyo 2020 è il sesto giorno die l'Italia va a caccia di altre medaglie. Una arriva subito alle 3 del mattino, con il ... Alle 3.30 nelPaltrinieri spera in un miracolo nella finale ...CalendarioTokyo - I favoriti gara per gara - Le favorite gara per gara - Il ranking del 2021 (top - 10) gara per gara - Cronaca della quinta giornata batterie - Cronaca della quinta ...Terzo posto nel doppio pesi leggeri, l'oristanese fa tornare l'isola a medaglia nei Giochi dopo 57 anni. Nella stessa specialità le ragazze Cesarini e Rodini prendono l'oro . Super argento per Paltrin ...Il campione olimpico nei 1500 a Rio trova un secondo posto incredibile negli 800 stile libero. Oro allo statunitense Finke ...